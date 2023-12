Il Milan spera nell'ennesimo "effetto Ibra"

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 11 dicembre 2023)is back. Per la terza volta è pronto a vestire i colori delanche se, purtroppo, non ha più l’età per mettersi i calzoncini. A meno di un anno dal suo ritiro Zlatan è pronto a tornare in rossonero per provare a dare un’anima a una squadra che sembra essersi persa per strada e non solo per colpa degli infortuni. Quando il suo ritorno è diventato ufficiale, anticipato addirittura dal Financial Times, la prima domanda che è venuta in mente a qualche tifoso rossonero però è stata: ma mercoledì gioca? Il vecchioservirebbe ancora là in mezzo ad un attacco che oggi è tutto aggrappato a un altro immortale come Olivier Giroud che era arrivato proprio per dare un po’ di respiro allo svedese. L’calciatore ha segnato 96 gol e conquistato due scudetti in due epoche ben diverse. Era stata l’idea geniale di ...