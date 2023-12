Il governo si divide sul terzo mandato Tajani | Non va rivisto Crosetto | Il popolo è sovrano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Era stata una bocciatura tout cour quella di Antonionei confronti delper i governatori. "Non è che possiamo fare le leggi per qualcuno, e poi è sano garantire un ricambio nella leadership delle regioni dopo 10 anni. Un conto sono i sindaci dei comuni piccoli, un conto i Presidenti delle regioni", aveva detto intervistato dalla Stampa. Così, a rispondergli a stretto giro, evidenziando tutta la spaccatura che c'è nelsul tema, ci ha pensato il ministro della Difesa Guido: "Questa è l'idea di, io mi occupo di difesa e non di riforme istituzionali", ha premesso. "Ma sui mandati ho sempre pensato, avendo fatto il sindaco di un piccolo comune al fianco di un comune il cui sindaco ha fatto il sindaco per 52 anni che se i ...

Le nuove tensioni (o quanto meno la divergenza di vedute) che fanno capolino all'interno della maggioranza, anche all'interno dello stesso, dimostrano che la partita è tutt'altro che chiusa.

