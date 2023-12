Il futuro è dell’India New Delhi sorpassa la Cina e riscrive i Brics?

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Più che un Dragone, un elefante. Sono mesi che l’India ha il fiato sul collo della, ormai avvitata in una crisi sia di fiducia, sia finanziaria. E alla fine, dopo svariati tentativi di sorpasso, adesso è tutto nero su bianco: Newha il passo più svelto di Pechino. Il risultato sarà una progressiva riscrittura della geografia dei, fino ad oggi trainati per l’appunto da Pechino (qui l’intervista a Giulio Tremonti). I numeri raccontano una verità che a Xi Jinping non può piacere e cioè di una nazione, quella guidata da Narendra Modi, ormai al massimo dei giri e per questo in piena ascesa. Negli ultimi due anni, l’India è cresciuta a un ritmo di gran lunga superiore alla, che nel 2022 (+3%), ha toccato il livello di Pil più basso negli ultimi 40 anni, mentre quest’anno il Dragone dovrebbe portarsi al ...