Il Diavolo veste Prada | Meryl Streep stava per perdere il ruolo | “Non fa ridere”

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ildi Miranda Priestley in Ilè considerato, ormai, come uno dei più iconici dima in pochi sanno che l’attriceperla parte. Alcune persone vicine alla produzione, infatti, non la consideravano idonea per undivertente. La, però, ha dimostrato quanto si sbagliassero a riguardo, evidenziando praticamente la sua capacità a vestire qualsiasi tipo di. A svelare questo particolare è stata la produttrice Wendy Finerman durante un suo intervento all’interno del podcast Hollywood Gold. “La gente pensava che fossimo pazzi. Voglio dire, c’erano persone che mi chiamavano e dicevano: “Sei fuori di testa?” Non è mai stata divertente un giorno ...