Il crac di Mps resta senza colpevoli | la sentenza | clamoroso ribaltone in tribunale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) IlMps?. Questa l'estrema sintesi: diventa infatti definitiva l'assoluzione dei manager Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, assolti con formula piena in uno dei filoni milanesi del processo Monte dei Paschi di Siena. Secondo la Corte d'Appello di Milano, infatti, "il fatto non sussiste". Assolti come furono assolti i precedenti manager, Giuseppe Mussari e Antonio Vigni. E a non sussistere, per i giudici, è la presunta errata contabilizzazione dei derivati Alexandria e Santorini. Viene insomma ribaltata del tutto ladi primo grado, quando Profumo e Viola furono condannati con sei anni a testa per false comunicazioni sociali ed aggiotaggio. Presenti in aula, dopo la lettura della, Profumo e Viola si sono abbracciati in aula. "Sono ...