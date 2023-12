Il coraggio di Zelensky e la sparizione di Navalny

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ci sarà pure la stanchezza e forse Vladimir Putin sente di poter avere qualcosa vendibile come una sua vittoria in Ucraina (anche se la guerra l’ha persa nel giorno 2 dopo l’invasione, con il fallito attacco alla capitale e al governo), ma dalle parti di Kyiv c’è la forza della democrazia e del sogno europeo, tutte cose sempre sistematicamente sottovalutate da chi disprezza il mondo occidentale. Il Congresso americano con i suoi repubblicani trumpiani fa resistenza o boicotta apertamente gli aiuti all’Ucraina, ma il presidente Joe Biden resta saldo nel suo programma di sostegno ai paesi liberi e strategicamente difendibili. “Non ci arrendiamo di fronte alle difficoltà - dice Volodymyr- e supereremo la pausa negli aiuti dagli Usa”. È un modo per fiaccare l’entusiasmo (dai piedi d’argilla) che trapela intenzionalmente dal Cremlino. Ne riparleremo. Intanto ...