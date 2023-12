(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il 28enne stava lavorando nel cantiere quando una cassaforma metallica si èta, finendogli addosso. Il giovane non ha avuto scampo

Altre News in Rete:

Lo stupro , il festino in Costa Azzurra e le torture alla ex: condannato l'imprenditore lombardo

...torture inflitte alla vittima doposerata di eccessi alcolici. Alla fine gli inquirenti hanno ritenuto verosimile l'ultimo scenario, poi consolidato in un solido impianto accussatorio a...

Un operaio muore schiacciato dal carico di una gru a Milano Agenzia ANSA

Operaio muore schiacciato dal carico di una gru a Milano AGI - Agenzia Italia

Il carico di una gru si sgancia: operaio muore schiacciato a 28 anni

Il giovane è infatti rimasto intrappolato sotto una cassaforma metallica al decimo piano di un edificio presso cui era stato allestito il cantiere in cui operava e per lui non c'è purtroppo stato ...

Al via il collegamento diretto in treno Agrigento-aeroporto di Palermo

PALERMO – “Oggi si apre una stagione nuova per Agrigento e l’intera provincia. Il collegamento diretto e più veloce con l’aeroporto di Palermo favorirà i cittadini, i pendolari, e i sempre più numeros ...