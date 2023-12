Il cantante è nato a Monghidoro Bologna l’11 dicembre 1944 Sulla scena da più di 70 anni | ha raggiunto il record di 53 milioni di dischi venduti

Altre News in Rete:

Premio Ciampi, curiosità e dettagli prima dell'evento di sabato 16/12 al Teatro Goldoni di Livorno

Il primo è Eugenio Sournia: Sournia è colui che, per la prima volta nella storia del Premio... Che interpretazione ne ha dato Giorgio Mannucci, musicista,e compositore classe 1984 che è ...

La casa di Renato Zero: dove vive il cantante amante del Bel Paese idealista.it/news

Nati il 21 novembre: tutti i compleanni di personaggi famosi e del web Webboh

Renato Zero: moglie, carriera, controversie e look stravaganti: chi è il celebre cantante oggi a Domenica In

Renato Zero ospite oggi, 10 dicembre, a Domenica In, pronto per essere intervistato dalla padrona di casa Mara Venier. La sua aura da artista dirompente e ...