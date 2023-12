Il 2023 degli italiani visto dai social

Leggi su agi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) AGI - È di Alessandro del Piero il post più popolare su Facebook nel; di Italia's Got Talent su Instagram. Il contenuto a firma dell'ex calciatore, dedicato all'amico e collega Gianluca Vialli, è stato pubblicato lo scorso 6 gennaio e ha totalizzato oltre 664 mila interazioni. Sull'altra piattaforma di casa Meta, invece, risuonano tutti altri numeri che, anche considerato l'intero panorama, la rendono la più popolare. Secondo il report di DeRev, società di comunicazione e strategia digitale, che ha fotografato l'annodal punto di vista deimedia, il post con più interazioni (3milioni e 905 mila) è stato pubblicato da Italia's Got Talent il 10 settembre e mostra una clip di Khaby Lame con uno dei numeri che lo hanno reso famoso, in cui scherza sulle imprese altrui ...