Ibrahimovic torna al Milan | il messaggio social | “Boom”

Zlatanè tornato ufficialmente al Milan . Lo svedese, dopo il ritiro dal calcio giocato, è diventato il nuovo Partner Operativo di Red Bird . Dopo la nomina, il classe 1981 ha postato un'immagine ...

Alexandre Pato è alla ricerca di un nuovo club mentre si prepara a separarsi dal San Paolo per la terza volta. Il contratto del 34enne ex attaccante del Milan (51 gol in 117 presenze tra il 2007 e il ...

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan per la terza volta. Dopo due periodi di successo come giocatore, l'ex attaccante agirà ora come consulente della società.