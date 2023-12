Ibrahimovic torna al Milan | ecco quale sarà il suo nuovo ruolo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Si tratta del terzo approdo del campione svedese in rossonero. Nonperò nello staff tecnico né in quello dirigenziale, ma avrà undi consulente della proprietà

Ibrahimovic torna al Milan: oggi l'annuncio ufficiale

Zlatanal Milan. L'anticipazione arriva dal Financial Times , ma l'annuncio ufficiale è atteso oggi con un comunicato di Red Bird. Perché lo svedese potrebbe non far parte dell'organigramma ...

Ibrahimovic torna al Milan da dirigente: in giornata l'annuncio La Gazzetta dello Sport

Ibrahimovic torna al Milan: l’annuncio ufficiale e il nuovo ruolo Corriere della Sera

Ibrahimovic torna al Milan con un nuovo ruolo: ma non sarà un semplice dirigente

Ibrahimovic torna al Milan, manca solo l’annuncio ufficiale. Non sarà un vero e proprio dirigente ma un consulente che lavorerà a stretto contatto con Cardinale senza perdere di vista la squadra.

