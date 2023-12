Ibrahimovic torna al Milan da dirigente | alle 13 l’annuncio

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ci siamo, ultima curva: oggi è il giorno di Zlatanal. Lo svedesein rossonero ma con un ruolo diverso. Avrà un incarico dae intercederà direttamente con Gerry Cardinale, fondatore e CEO di RedBird, fondo americano da oltre un anno a capo del club rossonero. L’ufficialità del ritorno dialè attesa nel pomeriggio, intorno13. Si tratta del terzo approdo in carriera di Zlatan aello dopo l’arrivo nell’agosto del 2010 in uscita dal Barcellona e il ritorno in maglia rossonera a fine 2019, entrambe le voce da calciatore. Il Financial Times questa mattina ha divulgatolo alcune dichiarazioni dello svedese: «RedBird ha collaborato con alcuni dei più grandi atleti, squadre e figure imprenditoriali ...

