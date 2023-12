Ibrahimovic-Milan | è fatta Tam-tam impazzito su Pioli | che fine farà

(Di lunedì 11 dicembre 2023) AllaZlatantorna al. L'annuncio, ufficioso, è del Corriere della Sera via Financial Times: lo svedese, che ha smesso di giocare la scorsa estate, nel pomeriggio ufficializzerà l'accordo con i rossoneri. Sarà la terza esperienza di Ibra con il Diavolo: le prime due vincenti da giocatore (dal 2010 al 2012, prima dell'improvvisa e dolorosa cessione al Psg nel "pacchetto" con Thiago Silva) e dal gennaio 2020 al 2023, artefice della miracolosa "rinascita"ista con l'apoteosi dello scudetto 2022. Stavolta, però, dopo aver rafforzato la figura di Stefano, che nel 2020 era un semplice traghettatore e che solo i risultati sorprendenti dell'epoca Covid portarono alla conferma, allontanando l'ombra del tedesco Ralf Rangnick per la gioia dello stesso ex bomber), Ibra sembra ...

