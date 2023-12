Ibrahimovic di nuovo al Milan | lavorerà a stretto contratto con Cardinale Financial Times

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Finalmente il terzo matrimonio trasi può fare. Arriva la conferma dal, atteso nel pomeriggio il comunicato ufficiale. Zlatan adesso vestirà i panni del manager, o meglio del consigliere dei proprietari della squadra e partner operativo di RedBird. Tra la dirigenza del club e lo svedese c’era già l’intesa. Come riporta il Corriere della Sera, citando proprio il: “Ibracontatto con Gerry, il fondatore di RedBird, per ampliare ulteriormente il portafoglio esistente di asset della società di investimento in sport, media e intrattenimento, oltre a lavorare con il. E c’è la prima dichiarazione dello svedese nel...