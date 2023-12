Ibra torna al Milan | in giornata l' annuncio ufficiale | ' Non vedo l' ora'

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Zlatanhimovic al, l'dovrebbe arrivare ine si tratterebbe del terzo 'ritorno' diin rossonero. La notizia l'ha diffusa il "Financial Times", sottolineando come il ...

Altre News in Rete:

Ibrahimovic torna, ma non è detto che possa salvare il Milan

Zlatan Ibrahimovical Milan e dopo un corteggiamento durato mesi da parte di Gerry Cardinale adesso è tutto chiaro. Per annunciare al mondo l'inizio dell'era dell'III il fondo proprietario del Milan ha ...

Ibrahimovic torna al Milan: l’annuncio ufficiale e il nuovo ruolo Corriere della Sera

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, a breve l'annuncio. Le news in diretta live Sky Sport

Milan, Ibrahimovic è tornato: farà da raccordo tra la società e l'allenatore

Le parole dell'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani: "Portare un leader come Ibra come consigliere nella dirigenza del Milan sottolinea il nostro impegno per il successo futuro del ...

Ibrahimovic torna al Milan con un nuovo ruolo: ma non sarà un semplice dirigente

Ibrahimovic torna al Milan, manca solo l’annuncio ufficiale. Non sarà un vero e proprio dirigente ma un consulente che lavorerà a stretto contatto con Cardinale senza perdere di vista la squadra.