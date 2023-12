Ibra advisor proprietà e dirigenza Milan | “Torno a casa”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023)O (ITALPRESS) – Ufficiale l'inizio del terzo capitolo della storia fra Zlatanhimovic e il: dopo i due passaggi da calciatore (2010-2012 e poi dal 2020 fino allo scorso giugno), il 42enne ex attaccante svedese torna in rossonero., recita il comunicato della, viene nominato da RedBird “partner operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori sport, media e intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di seniordellae del senior management di”. Annunciato il ritiro lo scorso 4 giugno, dunque,himovic darà il via alla sua carriera fuori dal campo come “parte di uno degli investitori più prolifici e di successo nel campo dello sport e dei media a livello ...