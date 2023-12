I quasi Pallone d’Oro del Milan

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nella gloriosa storia delsono stati diversi i giocatori ad aver vinto ilmentre indossavano la maglia rossonera. Per la precisione sei calciatori (Rivera, Gullit, Van Basten, Weah, Shevchenko, Kakà) per un totale di otto trofei, grazie alla “tripletta” firmata Marco Van Basten. Ma per quanti sono riusciti a trionfare ce ne sono altrettanti che ci sono andati vicinissimo, arrivando sul podio. Al secondo posto troviamo: Gianni Rivera nel 1963 dietro al russo Lev Yashin (unico portiere ad aver trionfato nella storia), Ruud Gullit nel 1988 e Franco Baresi nel 1989. Sul gradino più basso del podio invece: Rijkaard nel 1988 e 1989, Shevchenko nel 1999, dietro a Rivaldo e David Beckham, e nel 2000, dietro a Luis Figo e Zinedine Zidane, e infine Paolo Maldini nel 1994, preceduto da Hristo Stoichkov e Roberto Baggio, e nel ...