I pianeti si sono allineati per il Girona come successe al Leicester di Ranieri So Foot

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ildi Michel continua a stupire, con la vittoria sul Barcellona per 2-4 che ha consentito alla squadra di mantenere la vetta della Liga, a +2 punti dal Real Madrid. Un traguardo che a inizio stagione sembrava impossibile, se si considera che la squadra ha chiuso l’anno scorso al decismo posto in classifica. “So” commenta così l’ascesa del club spagnolo: Míchel, il direttore d’orchestra di questa macchina catalana, ha un solo pensiero in testa: «Con 41 punti, siamo sul pezzo. Abbiamo raggiunto questo traguardo ben prima di quanto pensassimo». Perché prima di essere la squadra del campionato spagnolo che sta facendo più parlare di sé, ilè soprattutto una squadra promossa da poco, che vive solo la sua seconda stagione nella serie maggiore, dal suo ritorno nel 2022-2023. Già la scorsa stagione i Biancorossi avevano ...