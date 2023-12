“I gladiatori oltre gli stereotipi” | al Museo Archeologico una mostra sull’età romana

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Bergamo. Se non tutti conoscono il Murmillo, sicuramente nessuno sa però che prima di Caligola esistevano ben tre armature mirmilloniche, anzi di più. E quanti i tipi di Thraex? Non uno solo, come si crede. Dal 12 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, nella prestigiosa sede deldi Bergamo in piazza della Cittadella di Città Alta, sarà visitabile una piccola ma esaustivasul mondo dei. Curatore dell’evento è il Presidente di Ars Dimicandi, Dario Battaglia, in collaborazione con la Direzione dele col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo. “È sempre molto apprezzabile quando associazioni private del territorio si adoperano per dialogare in modo fruttuoso con il patrimonio pubblico. L’associazione Ars Dimicandi, nata a Bergamo 30 anni fa e ...