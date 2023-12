I film più cercati su Google nel 2023 | da Barbie a C’è ancora domani

Leggi su dilei

(Di lunedì 11 dicembre 2023) È tempo di bilanci per. Come ogni anno il motore di ricerca ha stilato la classifica deipiù rinell’ultimo anno. Nessun colpo di scena in cima alla top ten: i titoli piùdagli utenti sono stati Oppenhaimer e, che hanno segnato ottimi incassi al box office in questi mesi. Due pellicole molto amate, che hanno spinto tutti a recarsi al cinema. Oppenheimer, ad esempio, ha superato i 22 milioni di euro, piazzandosi quarto tra i maggiori incassi dalle riaperture delle sale del 2021. Il lungometraggio con la bella e brava Margot Robbie, al contrario, ha generato un vero e proprio fenomeno di costume: la famosa bambola della Mattel ha ispirato collezioni di moda, feste di compleanno, post sui social network. Al terzo posto deipiù ...