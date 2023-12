I Ferragnez “scandalizzano” ancora | Chiara senza veli in Senza veli e in tanga abbracciata al marito Social scatenati

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pubblicato il 11 Dicembre, 2023 É tempo di relax per i, per i quali si sta per concludere un anno molto duro durante il quale la coppia più volte è stata vicina all’implosione. Fedez, archiviati i problemi mentali e fisici, è stato coinvolto in una bruttissima litecon alcuni hater protagonisti di un post disgustoso contro il figlio Leone., dopo una vacanza in India con gli amici, nel ponte dell’Immacolata è andata a Saint Moritz, in Svizzera, insieme a tutta la famiglia prima degli eventi natalizi che la vedranno molto impegnata. Le foto “scandalose” deiquest’anno ne hanno vissute davvero di tutti i colori. Prima c’è stata la crisi che sembrava insanabile dopo il Festival di Sanremo, dove il bacio tra Fedez e Rosa Chemical è stato solo la punta ...