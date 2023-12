Hollywood | la celebre scritta si rifà il look

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L'iconica insegna è stata ripulita e restaurata in occasione dei 100 anni Ladifesteggia 100 anni e siil. Per l'occasione l'iconica insegna è stata ripulita e restaurata.

Altre News in Rete:

Julia Roberts rompe il silenzio su una celebre scena di Pretty Woman. E le sue parole spiazzano i fan

Julia Roberts è tornata a parlare di un discusso retroscena risalante a Pretty Woman, l'amata commedia che la lanciò ad Hollywood ...

Addio a Ryan O’Neal, golden boy tra successi e fiaschi a Hollywood

(Visioni) Morto a 82 anni l'attore americano, dal successo tv di "Peyton Place" passando per "Love Story" e "Barry Lindon" con Kubrick. Di Luca Celada ...