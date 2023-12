Hockey pista | Europei Femminili 2023 | il punto di Massimo Giudice e Elena Tamiozzo dopo il terzo posto dell’Italia

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Unimportantissimo, che conferma – per la quinta volta consecutiva – la qualità assoluta della nazionale italiana femminile disul’avventura continentale a Olot, in Spagna, è pero il momento di tracciare i bilanci di cosa si è visto in terra iberica fra soddisfazioni e propositi pensando al 2024. A fare il, in esclusiva per OA Sport, sono stati il cte la cannoniera, il ct della nazionale femminile disu, ha detto: “Questo è un bronzo diverso dagli altri, perché è un bronzo più vicino al livello tecnico espresso dalle finaliste, ossia Spagna e Portogallo, ...