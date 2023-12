Highlights e gol Cagliari-Sassuolo 2-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di. Alla Unipol Domus arena grande partenza dei ragazzi di Dionisi che nei primi dieci minuti sfiorano il gol con Matheus Henrique (meravigliosa parata di Scuffet), con una punizione di Laurienté e un tiro di Vina dalla distanza. Su un calcio d’angolo arriva il gol di Erlic che di testa stacca e sigla la rete dello 0-1. Ilpiano piano entra in partita, sugli sviluppi di un calcio piazzato Prati di testa va vicinissimo all’1-1 ma arriva un prodigioso salvataggio sulla linea. Nella ripresa Tressoldi viene espulso per doppia ammonizione, ilpreme ma senza grande qualità. Almeno sino al ...