Highlights e gol Barcellona-Girona 2-4 | Liga 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ilcon glie i gol di2-4, match valido per la sedicesima giornata di. Continua a sognare ad occhi aperti la squadra di Michel, che sconfigge piuttosto nettamente i blaugrana e allunga a +2 sul Real Madrid, portandosi al primo posto in solitaria. Lewandowski risponde all’iniziale vantaggio di Dovbyk, ma prima Gutierrez e poi Valery regalano i tre punti alin una serata da ricordare. Nel finale Gundogan accorcia le distanze, ma Stuani riporta ilavanti di due reti e per i ragazzi di Xavi arriva una severa battuta d’arresto. Ecco le immagini salienti del match. SportFace.