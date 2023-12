Hairemi | progetto Protom per l’Agenzia spaziale europea | via ai test al liceo Giordano Bruno di Arzano

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Martedì 12 dicembre, presso ildi, prenderà il via la sperimentazione pilota prevista nell’ambito delinnovativo, realizzato daperin collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ilsviluppa un sistema di simulazione per il canottaggio, un vogatore innovativo ed è connesso ad un ambiente virtuale multiplayers. Il sistema è costituito da un vogatore, che si differenzia, rispetto agli altri dispositivi sul mercato per l’implementazione di vere e proprie leve che imitano i remi delle imbarcazioni da canottaggio, e la vera innovazione sta nell’applicazione della ...