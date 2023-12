Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 dicembre 2023)live dellatraoggi, lunedì 11 dicembre “Metà della popolazione sta morendo di fame”. Un cessate il fuoco è vitale per porre fine all'”inferno sulla Terra” a Gaza: così il capo dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, al Forum di Doha (Qatar). Gli fa eco Guterres: “L’Onu paralizzata dalle divisioni geostrategiche. Ma io prometto di non arrendermi”. Intanto proseguono i combattimenti a Khan Yunis a Gaza sud. Dureranno “ancora per un mese”, le parole di Netanyahu a Biden. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 11 dicembre 2023, sullatraOre