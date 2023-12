Guardia Costiera e Comune di Taranto insieme per il ripristino del decoro ambientale della fascia costiera

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nella mattinata odierna, tecnici dei servizi ambientali deldi, su segnalazionelocale Capitaneria di Porto, hanno recuperato e smaltito n. 15 fusti metallici da 200 litri riempiti di calcestruzzo, depositati abusivamente in area demaniale marittima in località “Punta Penna”, area adiacente il pilone del ponte. Tali fusti, individuati dagli uomininell’ambitodiuturna attività di monitoraggiocondotta lungo le coste di giurisdizione, sarebbero stati impiegati, con tutta probabilità, come “corpi morti” per l’ancoraggio di impianti di mitilicoltura abusivi, con conseguente grave pregiudizio del delicato ecosistema del Mar Piccolo caratterizzato dalla compresenza di specie e ...