“Guardate Belen | è fatta” La nuova foto ed ecco che arriva la notizia più bella | l’aveva detto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023) ImprovvisasuRodriguez e questa potrebbe essere la svolta più importante. Possiamo innanzitutto dirvi che non stiamo parlando di un annuncio ufficiale fatto dalla showgirl argentina, che dopo aver sofferto tantissimo in seguito alla separazione da Stefano De Martino, è ritornata ad essere felice insieme a Elio Lorenzoni. E ora ciò che è emerso su di lei è abbastanza incredibile e decisamente inaspettato. Parlando di, a breve vi diremo tutto su questa svolta privata in arrivo. Intanto, a Sdl.Tv ha rotto il silenzio Gianmaria Antinolfi, ex della sudamericana: “Quando una storia finisce io credo ci siano sempre delle ragioni importanti alla base, per le quali è finita. E per rimetterla insieme è sempre una perdita di tempo. Come quando si rompe un bicchiere, se è rotto è rotto. Non si rimette insieme. Parto sempre ...