Ex Ilva: Uilm, no nazionalizzazione ma salvataggio senza socio privato

...non siamoda chiedere la nazionalizzazione. Noi chiediamo che in questo momento si faccia una operazione di salvataggio', ha detto Palombella, invitando il governo 'a mettere da parte il...

“Gruppo di pazzi”. L’ex ministro di Gaza attacca Hamas (ma mente) Nicola Porro

Tutti pazzi per le Ocarine! Sold out per il tour in Giappone del Gruppo Budriese Spettacoli in Emilia-Romagna

Guerra Gaza, Hamas: "Nessun ostaggio tornerà in Israele senza negoziati"

Hamas ha avvertito Israele che nessun ostaggio sarà rilasciato senza "negoziati mirati", mentre Netanyahu ha lanciato un ultimatum ai miliziani ad arrendersi piuttosto che "morire per Yahya Sinwar", c ...

Creazioni di carta e scarabattole nella Strada Sotterranea in castello

Anche quest’anno il gruppo "Pazzi per il Presepe" torna a incantare con la mostra “Presepi in Castello”. Fino al 14 gennaio, nella Strada Sotterranea del Castello, il gruppo locale di volontari che ha ...