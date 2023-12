Greta Rossetti dispiaciuta per Mirko | “È passato per quello che non è”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2023,Brunetti è stato costretto ad abbandonare la Casa. Il pubblico, infatti, ha preferito salvare Anita Olivieri. La decisione, alquanto sorprendente, ha lasciato tutti senza parole. Perla Vatiero e, in particolare, sono rimaste molto colpite dall’accaduto. La prima, all’inizio, aveva addirittura pensato che si trattasse di uno scherzo. La seconda, invece, ha avvertito il bisogno di sfogarsi con Vittorio Menozzi. Ha espresso alcune considerazioni e messo in evidenza i sentimenti provati. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare l’ultima puntata del Grande Fratello 2023.si sfoga con Vittorio: la sua opinione suBrunetti è stata una figura molto importante per il Grande Fratello 2023. Ha dato ...