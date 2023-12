Grazia Deledda è l’unica donna italiana ad aver vinto il Nobel per la letteratura

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 11 dicembre 2023)era unaminuta, nata nella seconda metà dell’Ottocento a Nuoro, in una Sardegna totalmente rurale, arcaica. Aveva fatto solo la quarta elementare. Eppure si impose come scrittrice, fu stimata enormemente da Eleonora Duse, da Sibilla Aleramo, da tanti protagonisti della cultura del Novecento. E fu la primaa ricevere il premioper la. Pochi anni prima, con un coraggio difficile da immaginare, si candidò al Parlamento italiano, quando ancora le donne non avevano neppure diritto al voto. Prima e unicaa vincere unper laè tuttora...