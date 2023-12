Grave incidente a Latina | 20enne in terapia intensiva

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Sabato sera rocambolesco per undi, mentre rientrava dalla nottata passata insieme agli amici. Il ragazzo ha urtato delle auto parcheggiate, creando il panico in piena notte e provocandosi lesioni, ferite per cui a poche ore di distanza dal sinistro è finito lui stesso in. Dopo la notte brava con gli amici al centro di, un ragazzo ha continuato a creare scompiglio il sabato sera mettendosi al volante. Ha provocato due incidenti la stessa sera nel capoluogo, finendo in ospedale per le conseguenze dovuto allo scontro con le vetture. I fatti risalgono alla notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre, quando un giovane, tornando a casa, ha provocato due incidenti nel giro di poche ore e in piena notte.stradaleDoppio...