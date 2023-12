Gratta e vinci | bastava chiedere | recensione a 5 stelle

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 11 dicembre 2023), va a lui il premio destinato all’impiegato del mese: tutti vorrebbero incontrarne uno così generoso. Le recensioni, al giorno d’oggi, possono essere una vera e propria piaga. Si sceglie in che hotel soggiornare e in che ristorante cenare sulla base di esse, sebbene non sempre, ahinoi, siano attendibili al 100%. Instagram – Ilveggente.itQuella di Ricardo Vasquez, però, lo sarà: la sua esperienza in quel negozio è stata talmente positiva che, pur volendo, non potrebbe davvero dare meno di 5all’impiegato che l’ha servito in quello che era solo apparentemente un giorno qualunque. Non sapeva ancora, questo fortunello del Kentucky, che tutta la sua vita sarebbe radicalmente cambiata nel giro di pochi minuti. Si era fermato allo Speedway che c’è lungo Winchester Road, a Lexington, e aveva deciso di acquistare un ...