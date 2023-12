Grande Fratello | un ex protagonista di Vivere difende Beatrice Luzzi dagli attacchi di Sara Ricci e Massimiliano Varrese | “Inaccettabile!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L’ultima puntata andata in onda di, è stata decisiva nel rapporto tra. Se in un primo momento le due colleghe sembravano essere grandi amiche, sia all’esterno sia all’interno della Casa, adesso qualcosa si è del tutto inclinato. Durante la messa in onda infatti abbiamo assistito a un duro scontro trache ha addirittura tirato fuori in argomento avvenuto circa 25 anni fa quando entrambe erano colleghe nella soap opera. In molti all’interno della Casa hanno infatti reputato eccessivo l’accanimento dellanei confronti della. E anche al di fuori, qualcuno ha voluto dire la sua. Stiamo parlando di Gabriele Lazzaro, anche lui ex famoso ii ...