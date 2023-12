GRANDE FRATELLO | SIGNORINI E IL FACCIA A FACCIA TRA DUE SIGNORE DELLA MUSICA

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Lunedì 11 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “”, il reality show condotto da Alfonso. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. L’inaspettata uscita di Mirko, nel corsoscorsa puntata, ha scatenato forti reazioni in tutta la Casa. Greta e Perla sembrano addirittura alleate anche se hanno reagito in modo decisamente diverso. In particolare, Greta ha fatto delle importanti rivelazioni in merito al rapporto con Mirko. Rosannaè uscita allo scoperto e, dopo aver sparato a zero su molti coinquilini, avrà un, senza sconti, con Fiordaliso. Una bella sorpresa attende Beatrice,...