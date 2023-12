Grande Fratello | diretta 11 dicembre | faccia a faccia tra Fiordaliso e Rosanna Fratello | una sorpresa per Beatrice

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L?inaspettata uscita di Mirko, nel corso della scorsa puntata, ha scatenato forti reazioni in tutta la Casa delè uscita allo scoperto e, dopo aver sparato...

Altre News in Rete:

Pietro Lagnese arcivescovo di Capua. Resta anche vescovi di Caserta. Le due chiese unite in persona episcopi (S.C.)

Di essa, dunque, sono figlio e, perciò,vostro: accoglietemi ora, però, anche come vostro ... vivono " in particolare, nella nostra Castelvolturno " in condizioni diprecarietà, senza ...

Luca Vetrone entra al Grande Fratello, chi è: le esperienze tv, l'ex fidanzata che lo ha lasciato per una donn ilmessaggero.it

Grande Fratello 2023, le anticipazioni di lunedì 11 dicembre: sorpresa per Beatrice

Nemmeno il tempo di assorbire quanto successo nella puntata di sabato che è già tempo di un nuovo appuntamento con Grande Fratello 2023. Cosa succederà nella puntata di lunedì 11 dicembre Si ...

Nuove rivalità e confronti per una puntata intensa

Stasera, lunedì 11 dicembre, in prima serata su Canale 5, Grande Fratello vi aspetta con una nuova imperdibile puntata. Alfonso Signorini commenterà gli avvenimenti della Casa più spiata d'Italia.