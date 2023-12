Grande Fratello | Che Fine Ha Fatto Mirko Brunetti? Avvistato In Hotel…Triste e Solo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 11 dicembre 2023) In attesa di essere accolto in studio da Alfonso Signorini,è stato ‘parcheggiato’ in un hotel vicino agli studi televisivi, isolato da tutto e tutti. L’ex gieffino in questi due giorni, potrebbe aver avuto modo di ripensare alla sua situazione sentimentale ed aver preso finalmente una decisione. Chi lo ha visto, parla di una persona triste e sola. Sarà davvero così? Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti!triste e solo in hotel: ecco cosa sta succedendodopo essere stato eliminato dal, non ha ancorail suo ingresso in studio. Nell’ultima diretta non c’è stato tempo e Alfonso Signorini lo accoglierà nella puntata in onda tra qualche ora. Nel frattempo, ...