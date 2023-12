Grande Fratello 2023 | rivelazione spiazzante di Greta Rossetti su Mirko Brunetti | ecco cosa voleva da lei

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 11 dicembre 2023)non ha di certo perso tempo dopo l’eliminazione didalper raccontare ai suoi inquilini alcune cose private che le avrebbe confessato. Ciò che l’ex gieffino aveva intenzione di fare per dimostrare il suo amore per lei ha scioccato concorrenti e pubblico in ascolto, che quasi non credevano a ciò che avevano appena sentito.confermerà o smentirà le affermazioni di: la confessione disuha rivelato a Perla Vatiero che...