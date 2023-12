Grande Fratello 2023 | Mirko Brunetti e la forte reazione dopo l’eliminazione | il racconto di chi lo ha incontrato

(Di lunedì 11 dicembre 2023)è statol’uscita dalda alcune persone che seguono il reality. La sua eliminazione ha sorpreso tutti e con ogni probabilità anche il diretto interessato, che sarebbe triste per il responso del pubblico. Ma durante il soggiorno nella casa avrebbe preso consapevolezza su quale donna vorrebbe al suo fianco tra Perla Vatiero e Greta Rossetti. Questa segnalazione smentirebbe ciò che pensano gli inquilini sue sulla presunta strategia del programma.: dove si trova e come staaver abbandonato la casa del ...

Altre News in Rete:

Grande Fratello, Marco Bellavia contro Massimiliano Varrese: "Violenza verbale e psicologica"

Sono molti i telespettatori e ora anche ex gieffini, a schierarsi pubblicamente contro alcuni comportamenti di Massimiliano Varrese al. Già la settimana scorsa, il popolo degli internauti chiedeva a gran voce la sua squalifica per un gesto molto grave che l'attore romano ha rivolto a Beatrice e per tante esternazione ...

Greta Rossetti al Grande Fratello: Mirko Brunetti voleva un figlio da me, ha provato ad averlo Fanpage.it

Grande Fratello, le rivelazioni inedite di Greta a Perla: “Mirko ha fatto cose pesanti” Libero Magazine

Formula 1, che fine ha fatto Ralf Schumacher: sulle orme del fratello Michael

A portare avanti il nome della famiglia Schumacher nel mondo delle corse oggi sono i figli di Michael e Ralf, rispettivamente Mick, che ha corso in Formula 1 con la Haas per due stagioni, e David, che ...

Grande Fratello, scatta il bacio tra Greta Rossetti e Vittorio Menozzi Ecco come sono andate davvero le cose

L’ex tentatrice e il modello sono sempre più complici, e sono molti anche nella Casa a sperare che possa nascere qualcosa tra loro ...