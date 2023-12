Grande Fratello 2023 | gli ascolti crollano | i vertici Mediaset pensano ad un forte provvedimento

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Brutte notizie per gli autori delda quando è stato deciso di cambiare il giorno di messa in onda per favorire gli altri format sul palinsesto. Tale mossa sembra aver compromesso glistessi della casa più spiata d’Italia che, sebbene siano comunque nella media, non sono sufficienti a battere la concorrenza. Sono già diversi i weekend in cui il reality esce sconfitto contro Ballando con le Stelle e ora non si esclude l’ennesimo cambio di programmazione.: glidi nuovo Da quando c’è stato il nuovo cambio di programmazione, ilva in onda di lunedì e di sabato in prima serata su Canale 5. Tuttavia, se l’appuntamento che ...