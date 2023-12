Golf | Alfred Dunhill Championship 2024 | trionfa Oosthuizen | Pavan miglior azzurro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Louisprofeta in patria. Il 41enne sudafricano si è laureato campione dell’, organizzato in collaborazione tra DP World Tour e Sunshine Tour e andato in scena sul percorso del Leopard Creek CC (par 72), a Malelane, in Sudafrica. Il beniamino di casa si è imposto con 270 (70 68 63 69, -18) colpi, precedendo il connazionale Charl Schwartzel, secondo con 272 (-16). Terzo posto per un altro giocatore di casa, Chirstiaan Bezuidenhout con 274 (-14), già vincitore nel 2020. Settimana positiva anche per l’Italia visto che ben treisti azzurri hanno chiuso in top 20. Si tratta di Andrea, 14° con 281 (70 70 70 71, -7), Renato Paratore ed Edoardo Molinari, entrambi 20° rispettivamente con 283 (69 70 71 73, -5) e 283 (70 73 72 ...

A dream Alfred Dunhill Championship victory for Oosthuizen

Louis Oosthuizen won the Alfred Dunhill Championship by two strokes at Leopard Creek on Monday to finally claim a title he has sought for most of his career.