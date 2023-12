Golden Globes 2024 | cercasi presentatore | anche Chris Rock dice no

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Barbie e Ken probabilmente saliranno sul palco deiil mese prossimo, ma gli organizzatori dello spettacolo stanno avendo non poche difficoltà a trovare qualcuno che li presenti. Con le nomination che verranno annunciate oggi a partire dalle ore 14, è infatti ancora aperta la ricerca del conduttore. Chiusa l'era di Ricky Gervais, che pare non avere intenzione di tornare sul 'luogo del delitto', secondo quanto apprende la Cnn l'ultimo di una serie di comici ad aver gentilmente declinato l'offerta è stato, il due volte conduttore dell'Oscar ricordato in particolare per lo schiaffone in faccia rimediato da Will Smith nel 2022 per una barzelletta che faceva riferimento alla battaglia della moglie, Jada Pinkett Smith, contro l'alopecia. Secondo quanto ha rivelato ...