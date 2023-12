Golden Globes 2024 Barbie e Oppenheimer record di nomination

(Di lunedì 11 dicembre 2023) E’ iniziata la stagione dei premi cinematografici, abbiamo appena avuto un assaggio con gli EFA (l’Oscar europeo) dove “Anatomia di una caduta” ha preso i premi più importanti, adesso e l’ora dei. Chi ha ricevuto laaidella Warner Bros., il più grande successo dell’anno, e Succession della HBO, il dramma televisivo più importante, hanno guidato leassicurandosene ben nove. Ottoper, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Poor Things di Yorgos Lanthimos si sono guadagnati sette chance. Miglior Film Dodici in tutto i candidati al miglior film, distribuiti tra drammatici e comici: Anatomia di una Caduta, Killers of ...

