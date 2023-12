Golden Globe 2024 | tutte le nomination | fra i canditati anche ” Io capitano” di Matteo Garrone

(Di lunedì 11 dicembre 2023)leper i, i premi per cinema e tv che saranno assegnati il 7 gennaio. Tra i candidati come miglior film straniero c’èl’italiano Io, del regista, eccolePhoto Credits: hollywoodreporter.itDi seguito, eccoleper i; questa edizione è la prima organizzata dalla fondazione no profit. Fino allo scorso anno, invece, i premi erano assegnati dalla Hollywood Foreign ...

