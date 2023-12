(Di lunedì 11 dicembre 2023) La stagione dei premi è ufficialmente cominciata. E questo riconoscimento di solito spiana la via agli Oscar. Ecco chi è in lizza nelle varie categorie

Altre News in Rete:

Golden Globe 2024, Io Capitano di Garrone candidato come miglior film non in inglese

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È il giorno delle nomination per l'81esima edizione dei, in programma il prossimo 7 gennaio sulla Cbs . La nuova edizione prevede 27 categorie tra cinema e tv e le novità del 2024 includono l'aumento da cinque a sei dei candidati per ciascuna ...

Golden Globes 2024, tutte le nomination WIRED Italia

Golden Globe 2024, tutte le nomination (e c'è anche Matteo Garrone con Io Capitano) Vanity Fair Italia

Garrone's 'Io Capitano' up for Golden Globe

(ANSA) - ROME, DEC 11 - Matteo Garrone's Venice-best-director winning 'Io Capitano', a tale of two Senegalese migrants who travel from Dakar to Europe, and Italy's proposed contender for next year's ...

Cinema e tv, media: Chris Rock non presenterà i Golden Globes

Il comico è l'ultimo di una lista di 5 nomi che si sono rifiutati di presentare l'evento, in programma il 7 gennaio. Oggi saranno ufficializzate le nomination.