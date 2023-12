Golden Globe 2024 | tutte le nomination | candidato Io Capitano di Garrone | in testa Barbie e Oppenheimer

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 11 dicembre 2023)ledei: per il cinema ine Killers of the Flower Moon, candidati Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie; per le serie domina Succession, poi The Bear e Only Murders in the Building Sono state annunciate ledei. A fare gli onori di casa Cedric “The Entertainer” e Wilmer Valderrama, dopo l’introduzione della presidente deis Helen Hoehne. La cerimonia di premiazione di questa 81ª edizione si svolgerà il 7 gennaioal Beverly Hilton, casa deis dal 1961, e andrà in onda in diretta sulla CBS e in ...