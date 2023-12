Golden Globe 2024 | le nomination da Barbie a Succession

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ledeisono state annunciate questo pomeriggio per la sua 81esima edizione.della Warner Bros, il più grande successo dell’anno, edella HBO, il dramma televisivo più importante che ha concluso la sua corsa quest’anno, hanno guidato tutte lequesta mattina con nove. Per quanto riguarda i film, Oppenheimer della Universal, che ha collaborato conper l’estate di Oppenheimer, campione d’incassi, ha ottenuto otto, mentre Killers of the Flower Moon della Apple Original Films e Poor Things della Searchlight hanno pareggiato con sette. Oppenheimer e Killers si aggiungono alla categoria Miglior film drammatico che comprende il vincitore della Palma d’Oro di Cannes ...