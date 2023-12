Golden Globe 2024 | battaglia tra Barbie e Oppenheimer | Io capitano di Matteo Garrone tra le nomination

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Annunciate ledei primisenza il coinvolgimento dell'ormai sciolta Hollywood Foreign Press Association, e c'è anche Iodi. Gli attori Cedric the Entertainer e Wilmer Valderrama hanno annunciato leper gli 81°Awards, che premiano i migliori film e serie televisive dell'anno passato. Quest'anno, ledis riguardano 27 categorie di premi tra cinema e televisione con l'aggiunta di due nuove categorie: Miglior Blockbuster e Miglior Comico Stand Up. Nel prevedibile testa a testa tranella categoria cinema, spunta l'italiano ...

Altre News in Rete:

'Io Capitano' candidato al Golden Globe (VIDEO)

'Io Capitano' di Matteo Garrone è tra i candidati ainella categoria del miglior film non in inglese. Il film su cui l'Italia ha puntato per gli Oscar se la dovrà vedere il 7 gennaio con Anatomia di Una Caduta, Past Lives, Society of Snow e ...

Golden Globe 2024, "Io Capitano" di Matteo Garrone in corsa per il miglior film straniero TGCOM

Golden Globes 2024, "Io Capitano" di Matteo Garrone candidato come miglior film straniero RaiNews

"Io Capitano" di Matteo Garrone è tra i candidati ai Golden Globes

Io Capitano di Matteo Garrone è tra i candidati ai Golden Globes nella categoria del miglior film non in inglese. Il film su cui l'Italia ha puntato per gli Oscar se la dovrà vedere il 7 gennaio con ...

IO CAPITANO’’ CANDIDATO

Dopo il Leone d'argento per la regia (e il Premio Marcello Mastroianni all'attore protagonista Seydou Sarr) alla Mostra del cinema di Venezia, lo scorso settembre, “Io Capitano” di Matteo Garrone è ...