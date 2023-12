Gli esercizi efficaci per una corretta ginnastica facciale

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Laè importante a qualsiasi età, per curare la propria estetica anche con l’allenamento dei tessuti del viso e del collo, con opportuniche vadano a cercare di ripristinare in modo corretto la statica del volto, riportandolo alla condizione in cui il rapporto tra i vari muscoli e altri tessuti sia ottimale. Ma prima di addentrarci negliche si possono fare per unaefficace è bene sapere che la bellezza del nostro viso dipende da «un insieme di fattori che coinvolgono tutto il corpo e, più precisamente, la sua statica», spiega la cosmetologa Giulia Dazzan, autrice del libro, Invecchiare non è una colpa - Consigli di cosmesi e stile di vita per il well-aging (Edizioni Lswr). «L’aspetto del nostro volto dipende dall’ossatura, ...